В Европе рассказали о критической зависимости от США

UnHerd: Оборонная промышленность Европы критически зависима от США

Европейские страны находятся в опасной зависимости от США в сфере обороны, особенно в вопросах поставок и обслуживания военной техники. Об этом сообщил портал UnHerd со ссылкой на европейских чиновников.

«Никакие инвестиции не отучат Европейский союз (ЕС) от американской зависимости в ближайшее время. Потребуются десятилетия, чтобы закрыть огромный разрыв в оборонных технологиях», — говорится в публикации.

Пример уязвимости Европы в оборонной промышленности иллюстрируется истребителем F-35, который был разработан американской компанией Lockheed Martin. Отмечается, что попытки ЕС создать собственную оборонную индустрию сталкиваются с технологическим отставанием и политическими разногласиями между странами — членами объединения.

18 марта Европейская комиссия (ЕК) представила план милитаризации ЕС до 2030 года. Отдельным пунктом в стратегии прописана «поддержка Украины путем увеличения военной помощи и более тесной интеграции европейской и украинской военной промышленности».