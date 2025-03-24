Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:11, 24 марта 2025Россия

В Госдуме нашли еще одну причину умерщвлять бездомных животных

РБК: Депутаты Госдумы предложили умерщвлять бездомных собак за вред людям
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Госдуме нашли еще одну причину умерщвлять бездомных животных — это будет разрешено в случае, если бродячие собаки или кошки «причиняют вред или представляют опасность для людей, имущества или других животных». Об этом сообщает РБК.

Утверждается, что рабочая группа ГД по совершенствованию законодательства о бездомных животных предложила ряд инициатив. В частности, россиянам хотят запретить мешать отлову бродячих собак и кошек, а также забирать их к себе. Содержание животных вне специальных пунктов также предлагается запретить.

Вдобавок депутаты предложили ввести поправку, обязывающую отлавливать любых животных без владельцев. Хозяин пропавшей собаки или кошки будет обязан официально заявить об этом в трехдневный срок, иначе это будет считаться умышленным оставлением питомца. Также предлагается запретить подкармливать бездомных животных.

Ранее трое подростков пострадали при нападении стаи собак в Краснодарском крае. Трое подростков отправились на контрольный смотр трассы для мотокросса на улице Энгельса. На них набросились несколько животных и начали их кусать.

    Обсудить
    Последние новости

    Самые долгие переговоры России и США в Эр-Рияде завершились

    Зеленский прокомментировал переговоры России и США

    Трамп дал совет Харрис

    В Раде назвали наиболее вероятного победителя президентских выборов

    В Госдепе оценили переговоры с Россией

    В США рассказали об успехах в работе над прекращением огня на Украине

    На Украине признали продвижение ВС России в ДНР

    Два сотрудника телеканала «Звезда» погибли при обстреле ВСУ

    Трамп высказался о включении журналиста в секретный чат Белого дома

    В Госдуме нашли еще одну причину умерщвлять бездомных животных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше