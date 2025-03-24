РБК: Депутаты Госдумы предложили умерщвлять бездомных собак за вред людям

В Госдуме нашли еще одну причину умерщвлять бездомных животных — это будет разрешено в случае, если бродячие собаки или кошки «причиняют вред или представляют опасность для людей, имущества или других животных». Об этом сообщает РБК.

Утверждается, что рабочая группа ГД по совершенствованию законодательства о бездомных животных предложила ряд инициатив. В частности, россиянам хотят запретить мешать отлову бродячих собак и кошек, а также забирать их к себе. Содержание животных вне специальных пунктов также предлагается запретить.

Вдобавок депутаты предложили ввести поправку, обязывающую отлавливать любых животных без владельцев. Хозяин пропавшей собаки или кошки будет обязан официально заявить об этом в трехдневный срок, иначе это будет считаться умышленным оставлением питомца. Также предлагается запретить подкармливать бездомных животных.

Ранее трое подростков пострадали при нападении стаи собак в Краснодарском крае. Трое подростков отправились на контрольный смотр трассы для мотокросса на улице Энгельса. На них набросились несколько животных и начали их кусать.