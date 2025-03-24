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18:44, 24 марта 2025Мир

Израиль выступил против культа Бандеры на Украине

Бен Цви: Израиль выступает против героизации Степана Бандеры на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израиль выступает против героизации Степана Бандеры на Украине. Об этом заявил исполняющий обязанности посла Израиля в РФ Александр Бен Цви, сообщает ТАСС.

«Мы не раз об этом заявляли. Просто люди не проверяют, что было в прошлом. Наши послы на Украине даже писали в свое время ноты протеста», — сказал дипломат.

Он также обратил внимание, что министерству иностранных дел Израиля известно о ситуации, и оно находится в контакте с Киевом по данному вопросу.

Ранее Бен Цви сообщил, что Израиль будет представлен на параде Победы в Москве в этом году и никогда не откажется от празднования 9 Мая.

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