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17:58, 24 марта 2025Бывший СССР

В Раде потребовали от Зеленского отчитаться о переговорах перед парламентом

Депутат Рады Геращенко: Зеленский должен отчитаться о переговорах в парламенте
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен отчитаться о переговорах по урегулированию конфликта с Россией в Верховной Раде. Об этом заявила депутат украинского парламента Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Ненормально, когда общество узнает новости мирных переговоров из американских медиа», — высказалась политик.

По словам Геращенко, фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская солидарность» потребовала от Зеленского выступить с заявлением о ходе мирных переговоров перед парламентариями и лидерами фракций. Депутат подчеркнула, что общество имеет право знать это непосредственно от власти.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский исключил право Зеленского представлять Украину на переговорах. Он добавил, что еще меньшими правами представлять Киев на переговорах обладает глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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