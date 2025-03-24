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13:00, 24 марта 2025Россия

В России глава района попал в лобовое ДТП

Глава Сокольского округа Нижегородской области попал в лобовое ДТП
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Глава Сокольского округа Нижегородской области Александр Созонов попал в аварию. О лобовом ДТП сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Чиновник ехал в командировку в областной центр, за рулем находился водитель. Их машина столкнулась с другой легковушкой. Действия кого из водителей привели к ДТП, не сообщается.

Созонова и его водителя доставили в больницу. Он рассказал каналу о плохом самочувствии.

Ранее в Саратовской области в ДТП попал местный депутат Сергей Анисимов. Спасти мужчину не удалось. Власти Петровского района области охарактеризовали Анисимова как ответственного и принципиального человека.

ЖЗЛ
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