В России назвали условие для возвращения уехавших артистов в страну

Певец Девятов призвал уехавших артистов покаяться, если они хотят вернуться в РФ

Покинувшим Россию артистам следует покаяться, если они хотят вернуться в страну. С таким призывом выступил певец, народный артист России Владимир Девятов, его цитирует ТАСС.

«Я не понимаю этих людей. Как можно быть народным артистом России, вырасти здесь как человеку, как артисту, а потом говорить, что это гадость. Это неправильно», — заявил музыкант. Он подчеркнул, что пока не видит, чтобы уехавшие из страны артисты раскаивались.

Девятов назвал поступки некоторых артистов, которые начинают оскорблять страну, огромной ошибкой. Он подчеркнул, что даже если у них «другие взгляды», их можно было бы придерживаться и в России.

Кроме того, по мнению певца, за границей российским артистам будет крайне тяжело построить успешную карьеру, потому что на зарубежном рынке есть свои артисты.

Ранее Девятов рассказал, что его внук был ранен в зоне специальной военной операции, однако отказался покидать сослуживцев и принял решение остаться на передовой.