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20:41, 24 марта 2025Россия

В российском городе некротурист нашел гроб в мусорном баке

В Тюмени некротурист из Москвы нашел гроб в мусорном баке
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Тюмени некротурист нашел цинковый гроб в мусорном баке на кладбище. Об этом мужчина рассказал редакции 72.RU.

Турист из Москвы обнаружил выброшенный гроб на седьмом секторе Червишевского кладбища. Мужчина назвал себя «опытным некротуристом», часто бывающим на кладбище, однако подобное ему видеть раньше не доводилось.

Журналисты обратились к сотрудникам ритуальной службы с вопросом, как гроб мог оказаться в мусоре. «По фото видно, что это расцинковка. В таких привозят тела со специальной военной операции (СВО). Вероятно, родные купили более дорогой гроб и переложили в него тело. Но это ненормально — так гробы не утилизируют», — предположила сотрудница одной из похоронных фирм российского города.

Отмечается, что вскрытые цинковые гробы относятся к отходам особого класса опасности. В МКУ «Некрополь» дать оперативный комментарий изданию не смогли.

Ранее на окраине Волжского Волгоградской области обнаружили свалку цинковых гробов участников СВО.

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