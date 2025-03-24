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09:05, 24 марта 2025Мир

В Сенате США предрекли массовое восстание американцев

Сенатор Шумер: Американцы восстанут, если Трамп бросит вызов судам
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американцы восстанут, если президент США Дональд Трамп бросит вызов судам, оспаривающим его политику. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, передает Bloomberg.

«Если общественность будет настолько разгневана и предпримет действия — а мы, демократы, определенно так и сделаем, — это вызовет массовое восстание по всей стране, чего мы не видели уже очень давно», — отметил Шумер.

В публикации сообщается, что у Трампа уже возник конфликт с американским судьей Джеймсом Боасбергом, оспорившим решение американского лидера о депортационных рейсах для предполагаемых членов венесуэльской банды. По данным агентства, судья упрекнул власти США в игнорировании его приказа от 15 марта о приостановке депортационных рейсов, после чего Трамп призвал к импичменту Боасберга и назвал его «леворадикальным судьей».

23 марта стало известно, что власти США депортировали группу из 21 венесуэльского мигранта на военную базу Гуантанамо. Их заподозрили в связях с крупнейшей латиноамериканской преступной группировкой Tren de Aragua.

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