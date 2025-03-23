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02:24, 23 марта 2025Мир

США депортировали более 20 венесуэльских мигранта на базу Гуантанамо

ABC News: Власти США депортировали 21 венесуэльского мигранта на базу Гуантанамо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: DHS / Reuters

Власти Соединенных Штатов депортировали группу из 21 венесуэльского мигранта на военную базу Гуантанамо. Их заподозрили в связях с крупнейшей латиноамериканской преступной группировкой Tren de Aragua, информирует телеканал ABC News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Журналисты уточнили, что отправка мигрантов на базу на Кубе состоялась в четверг, 20 марта. При этом американские власти не представили доказательств того, что депортированные действительно связаны с указанной бандой.

До этого мигранты, временно размещенные на Гуантанамо, жаловались на слишком стесненные условия, ограниченное пребывание на свежем воздухе и невозможность связаться с адвокатами.

Ранее американские власти сообщили. что первая группа из 10 особо опасных нелегальных мигрантов прибыла на территорию военно-морской базы Гуантанамо. В дальнейшем Минобороны США совместно с другими ведомствами планирует ускорить решение вопроса по депортации мигрантов.

Также стало известно, что переоборудование поля для гольфа на военно-морской базе в заливе Гуантанамо позволит разместить шесть тысяч нелегальных мигрантов.

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