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18:37, 24 марта 2025Мир

В США раскрыли попытки Трампа не дать России преимущество в конфликте на Украине

Аналитик Берлетик: США пытаются не дать РФ преимущество в конфликте на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Нынешняя администрация президента США Дональда Трампа пытается с помощью переговоров не дать России получить преимущество в конфликте на Украине. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил военный аналитик и бывший морской пехотинец американской армии Брайан Берлетик.

«Администрация Трампа решила не только продолжить войну, но и использует переговоры, чтобы затормозить любой серьезный исход в пользу России», — написал отставной военный.

Ранее Берлетик заявил, что российские военные регулярно занимают укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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