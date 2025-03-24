В США раскрыли попытки Трампа не дать России преимущество в конфликте на Украине

Аналитик Берлетик: США пытаются не дать РФ преимущество в конфликте на Украине

Нынешняя администрация президента США Дональда Трампа пытается с помощью переговоров не дать России получить преимущество в конфликте на Украине. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил военный аналитик и бывший морской пехотинец американской армии Брайан Берлетик.

«Администрация Трампа решила не только продолжить войну, но и использует переговоры, чтобы затормозить любой серьезный исход в пользу России», — написал отставной военный.

Ранее Берлетик заявил, что российские военные регулярно занимают укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ).