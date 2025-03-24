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03:16, 24 марта 2025Мир

В США указали на противоречия в заявлениях и действиях Украины

Аналитик Риттер заявил о нежелании Украины соблюдать условия прекращения огня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Американский аналитик Скотт Риттер заявил, что действия Украины противоречат публичным заявлениям о поддержке мирного урегулирования и только повышают градус безумия. Об этом он высказался на YouTube.

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