В США указали на противоречия в заявлениях и действиях Украины

Аналитик Риттер заявил о нежелании Украины соблюдать условия прекращения огня

Американский аналитик Скотт Риттер заявил, что действия Украины противоречат публичным заявлениям о поддержке мирного урегулирования и только повышают градус безумия. Об этом он высказался на YouTube.

