Американский аналитик Скотт Риттер заявил, что действия Украины противоречат публичным заявлениям о поддержке мирного урегулирования и только повышают градус безумия. Об этом он высказался на YouTube.
В США указали на противоречия в заявлениях и действиях Украины
Аналитик Риттер заявил о нежелании Украины соблюдать условия прекращения огня
Американский аналитик Скотт Риттер заявил, что действия Украины противоречат публичным заявлениям о поддержке мирного урегулирования и только повышают градус безумия. Об этом он высказался на YouTube.