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07:18, 24 марта 2025Мир

В Великобритании обвинили Стармера в необдуманных словах о миротворцах на Украине

Telegraph: Стармер поторопился с высказываниями о миротворцах на Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Carl Court / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поторопился с высказываниями об отправке на Украину миротворцев, заявили Telegraph высокопоставленные военные источники.

По их словам, он изначально «не понимал, о чем говорит», потому что сейчас нет представлений о конкретных деталях потенциального размещения. «Поэтому сейчас мы слышим об этом меньше и больше о самолетах и ​​кораблях, которые проще реализовать и которые не требуют базирования на Украине», — рассказал один из собеседников издания.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию коалиции, чтобы разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. По словам британских чиновников, у желающих вступить в коалицию стран спрашивают, какие гарантии они готовы предоставить.

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