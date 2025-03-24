В Великобритании обвинили Стармера в необдуманных словах о миротворцах на Украине

Telegraph: Стармер поторопился с высказываниями о миротворцах на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поторопился с высказываниями об отправке на Украину миротворцев, заявили Telegraph высокопоставленные военные источники.

По их словам, он изначально «не понимал, о чем говорит», потому что сейчас нет представлений о конкретных деталях потенциального размещения. «Поэтому сейчас мы слышим об этом меньше и больше о самолетах и ​​кораблях, которые проще реализовать и которые не требуют базирования на Украине», — рассказал один из собеседников издания.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию коалиции, чтобы разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. По словам британских чиновников, у желающих вступить в коалицию стран спрашивают, какие гарантии они готовы предоставить.