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03:03, 24 марта 2025Экономика

Ветеранов Великой Отечественной войны обеспечат жильем

Депутат Госдумы Колунов: Регионы РФ обеспечат ветеранов ВОВ жильем до 1 апреля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что власти регионов России обеспечат жильем ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Его слова приводит РИА Новости.

Колунов уточнил, что ветеранов обеспечат жильем до 1 апреля этого года. По его словам, недвижимость также предоставят семьям погибших или умерших участников войны. Инициативу выполнят в соответствии с комплексом мер по улучшению социально-экономического положения ветеранов ВОВ, который одобрило правительством в 2020 году.

«Поколение, спасшее нас от фашистской нечисти, давшее нам жизнь — наши герои. Мы обязаны им всем, что сегодня имеем. И обязательно продолжим работать над мерами поддержки для ветеранов и их семей», — сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры получат весной доплаты до 80 тысяч рублей. В первую очередь речь идет о повышенных выплатах ветеранам ВОВ и труженикам тыла в связи с 80-й годовщиной Победы.

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