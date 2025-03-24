В России заработал сайт «Русофобы»

Ветераны специальной военной операции (СВО) на Украине объединились с патриотически настроенными гражданами и решили создать платформу со списком организаций, общественных движений и лиц, действующих против интересов страны. Ресурс получил название «Русофобы».

Так, на сайте будут публиковаться сведения о тех, кто «своими действиями пытается дестабилизировать общественно-политическую обстановку в РФ, внести раскол в российское общество, нанести урон России на международной арене».

«В список попадут все, кто работает против России, никто не скроется. Все должны знать их в лицо, место работы и жительства, включая тех, кто им тайно способствует», — подчеркивают создатели ресурса.

Отмечается, что список русофобов будет пополнятся каждый понедельник. На сайте среди таковых уже числятся председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) и другие.

Ранее в России учителя начальных классов из французской гимназии назвали агентом НАТО и русофобом. Родители учащихся рассказали, что педагог оскорбляет детей, включает в программу для изучения только французских авторов и заставляет учить уничижительные стихотворения о России.