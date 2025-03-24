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19:38, 24 марта 2025Экономика

Власти российского поселка заставили отремонтировать кухню в квартире

В Тульской области администрацию заставили отремонтировать кухню в квартире
Александра Качан (Редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Администрацию Дубинского района Тульской области заставили отремонтировать кухню в муниципальной квартире в поселке Дубна после проверки прокуратуры. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Квартира располагается в доме по адресу: улица Садовая, 14. Проверка показала, что помещение находится в плачевном состоянии и непригодно для использования. На кухне отсутствует напольное покрытие, обои или другое оформление стен. Раковина не подключена к водопроводу, а плиты вовсе нет.

Отмечается, что в квартире проживают получившие ее от властей жильцы. Прокуратура подала иск против администрации с требованием привести помещение в порядок и выиграла дело.

Ранее в Санкт-Петербурге собственники затопленной в результате разрыва крана стояка отопления на чердаке дома квартиры смогли получить компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей.

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