Власти российского поселка заставили отремонтировать кухню в квартире

В Тульской области администрацию заставили отремонтировать кухню в квартире

Администрацию Дубинского района Тульской области заставили отремонтировать кухню в муниципальной квартире в поселке Дубна после проверки прокуратуры. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Квартира располагается в доме по адресу: улица Садовая, 14. Проверка показала, что помещение находится в плачевном состоянии и непригодно для использования. На кухне отсутствует напольное покрытие, обои или другое оформление стен. Раковина не подключена к водопроводу, а плиты вовсе нет.

Отмечается, что в квартире проживают получившие ее от властей жильцы. Прокуратура подала иск против администрации с требованием привести помещение в порядок и выиграла дело.

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