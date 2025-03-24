Военкомы поймали украинца во время прогулки с младенцем

В Ровенской области сотрудники ТЦК забрали мужчину во время прогулки с младенцем

В Ровенской области сотрудники ТЦК (аналог военкомата) поймали мужчину во время прогулки с младенцем. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как военкомы подходят к мужчине с коляской, хватают его и затаскивают в машину, а затем уезжают. При этом коляска с ребенком осталась на улице.

Инцидент прокомментировали в Центре противодействия дезинформации при СНБО, назвав ролик фейковым.

Ранее в Харьковской области работник ТЦК побил пенсионера. Между ними началась перепалка, мужчины стали обмениваться ударами. К ним подошло несколько человек, чтобы разнять, после чего военком удалился.