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21:27, 24 марта 2025Бывший СССР

Военкомы поймали украинца во время прогулки с младенцем

В Ровенской области сотрудники ТЦК забрали мужчину во время прогулки с младенцем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sean Foster / Unsplash

В Ровенской области сотрудники ТЦК (аналог военкомата) поймали мужчину во время прогулки с младенцем. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как военкомы подходят к мужчине с коляской, хватают его и затаскивают в машину, а затем уезжают. При этом коляска с ребенком осталась на улице.

Инцидент прокомментировали в Центре противодействия дезинформации при СНБО, назвав ролик фейковым.

Ранее в Харьковской области работник ТЦК побил пенсионера. Между ними началась перепалка, мужчины стали обмениваться ударами. К ним подошло несколько человек, чтобы разнять, после чего военком удалился.

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