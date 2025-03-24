Впервые проведена дистанционная операция на сердце

ТАСС: Кардиохирург Ци Цзинь провел россиянину операцию на сердце из Шанхая

Китайский кардиохирург Ци Цзинь, находясь в Шанхае, провел уникальную операцию по устранению аритмии российскому пациенту в Новосибирске. Это стало возможным благодаря роботизированной системе «Стереотаксис» — единственной в России установке, которая позволяет на расстоянии управлять катетерами внутри сердца с помощью мощных магнитов, сообщает ТАСС.

Операция длилась полтора часа и проходила под наблюдением международной команды врачей, объединивших усилия в рамках II Сибирского саммита по лечению фибрилляции предсердий. Пациенту заранее создали 3D-модель предсердия, чтобы точно определить участок, вызывающий нарушение ритма. Во время процедуры доктор Цзинь управлял системой с помощью обычной компьютерной мыши, передавая сигналы магнитам, которые направляли катетеры к источнику аритмии.

Специальное оборудование позволяло пациенту находиться в сознании и даже слышать работу магнитов, не испытывая при этом боли. Российские специалисты подчеркнули, что безопасность процедуры выше, чем у стандартных операций, а сама технология может стать прорывом в трансграничной медицине.