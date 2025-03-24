Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 24 марта 2025Наука и техника

Впервые проведена дистанционная операция на сердце

ТАСС: Кардиохирург Ци Цзинь провел россиянину операцию на сердце из Шанхая
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: César Badilla Miranda / Unsplash

Китайский кардиохирург Ци Цзинь, находясь в Шанхае, провел уникальную операцию по устранению аритмии российскому пациенту в Новосибирске. Это стало возможным благодаря роботизированной системе «Стереотаксис» — единственной в России установке, которая позволяет на расстоянии управлять катетерами внутри сердца с помощью мощных магнитов, сообщает ТАСС.

Операция длилась полтора часа и проходила под наблюдением международной команды врачей, объединивших усилия в рамках II Сибирского саммита по лечению фибрилляции предсердий. Пациенту заранее создали 3D-модель предсердия, чтобы точно определить участок, вызывающий нарушение ритма. Во время процедуры доктор Цзинь управлял системой с помощью обычной компьютерной мыши, передавая сигналы магнитам, которые направляли катетеры к источнику аритмии.

Специальное оборудование позволяло пациенту находиться в сознании и даже слышать работу магнитов, не испытывая при этом боли. Российские специалисты подчеркнули, что безопасность процедуры выше, чем у стандартных операций, а сама технология может стать прорывом в трансграничной медицине.

    Обсудить
    Последние новости

    «Хайп на трагедии недопустим». Известный рэпер расписал здания в Судже провокационными граффити, а потом угрожал местным жителям

    Командир штурмовой группы рассказал о захвате наемников под Суджей

    Впервые проведена дистанционная операция на сердце

    В США назвали приоритет по Украине

    Планы Стармера по Украине назвали политическим театром

    В Канаде назвали условия для начала переговоров с Трампом

    Селену Гомес в прозрачной водолазке заметили на свидании с женихом

    Местные жители сообщили о пяти взрывах в Брянске

    Россиянам анонсировали масштабное увеличение пенсий

    Рогов заявил об «очередной громкой ночи» в Запорожье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше