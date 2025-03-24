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04:57, 24 марта 2025Россия

Украинские военные распространяли фейки в селах под Суджей

ВСУ распространяли под Суджей газеты с фейками о голодных бунтах в Курске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) распространяли в селах под Суджей фейки о голодных бунтах в Курске. Об этом рассказала местная жительница Александра, пишет РИА Новости.

По ее словам, во время оккупации села Казачья Локня в Курской области пропагандистские газеты распространяли фейки. Они писали, что эвакуированные мирные жители якобы голодают в Курске.

«В газетах писали, что наши, которые вовремя эвакуировались, живут в сараях, они голодают, за квартиру платят деньги, жить им не на что, они бомжи», — указала она.

Ранее в Хабаровске 55-летний местный житель попал под следствие за распространение фейков об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ).

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