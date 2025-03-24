В США отложили казнь убийцы шести девушек Дэвида Леонарда Вуда

В марте стало известно, что в штате Техас отложили приведение в исполнение смертного приговора 67-летнему Дэвиду Леонарду Вуду, которого уже почти 40 лет называют Убийцей из пустыни. Его признали виновным в расправе над шестью девушками, которые исчезли в 1987 году. Их останки нашли в пустыне рядом с городом Эль-Пасо. Исполнение приговора Вуду откладывают уже во второй раз. «Лента.ру» разбирается, почему власти Техаса снова спасли от смертельной инъекции одного из самых известных преступников Америки.

Исполнение приговора Вуду отложили на неопределенный срок

Информация, что апелляционный суд Техаса временно сохранил жизнь Дэвида Леонарда Вуда, появилась менее чем за 48 часов до назначенного времени его смерти. Это случилось уже во второй раз — впервые его спасли в последний момент в 2009 году. Тогда, как и сейчас, в формулировке было сказано, что исполнение приговора откладывается «до особого распоряжения суда».

10 марта издание USA Today опубликовало выдержки из недавнего интервью Вуда. В нем он, не скрывая эмоций, в очередной раз объявил себя невиновным и обвинил следователей в подтасовке расследования.

Как я могу не злиться на коррупцию, из-за которой оказался здесь? Как можно позволить людям просто повесить на тебя все эти дела и не злиться? Дэвид Леонард Вуд интервью USA Today

Копья вокруг истории Вуда ломаются с 23 октября 1987 года. Тогда его задержали и обвинили в серии жутких преступлений, совершенных в городе Эль-Пасо. С февраля по август пропали девять девочек и девушек в возрасте от 13 до 24 лет. Начиная с сентября останки шестерых из них нашли в пустыне в окрестностях Эль-Пасо.

Дэвид Леонард Вуд Фото: Mike Graczyk / File / AP

Следователи очень быстро пришли к выводу, что расправился с несчастными именно Вуд. Мужчина уже почти 40 лет пытается доказать свою невиновность.

Девушки начали пропадать зимой 1987 года

Первой 14 февраля исчезла 14-летняя Марджори Нокс. Она отправилась на вечеринку в честь Дня святого Валентина в Парк ветеранов с друзьями и не вернулась. Три недели спустя бесследно пропала 13-летняя Мелисса Аланиз. Родители школьниц вместе работали и знали друг друга. Родные Аланиз утверждали, что в последнее время из-за «трудностей полового созревания» она связалась с некой компанией криминальной молодежи.

7 июня исчезла 15-летняя Дезире Уитли. В последний раз ее видели с мужчиной, у которого было «множество татуировок на руке». Три дня спустя пропала 20-летняя Карен Бейкер. 19-летняя Шерил Линн Васкес-Дисмукс пропала 28 июня. Перед исчезновением она якобы общалась с неким «мужчиной на пикапе». 17-летнюю Анжелику Жанетт Фраусто объявили в розыск 3 июля. Она часто сбегала из дома, а в день исчезновения ее якобы подвозил знакомый байкер. Через полтора месяца родители 24-летней Розы Марии Касио связались с полицией и сообщили о ее исчезновении. В сентябре начались поиски 14-летней Дон Мари Смит.

В том же месяце в пустыне к северо-западу от Эль-Пасо нашли останки Касио. Примерно в 100 метрах от ее неглубокой могилы полицейские собаки обнаружили останки Бейкер. 20 октября в полутора километрах от этого места нашли захоронения Уитли и Смит. Еще через две недели рядом нашли Фраусто. Всех опознали родные по личным вещам. Судмедэксперты пришли к выводу, что девушек изнасиловали и задушили

14 марта 1988-го в нескольких сотнях метров от последнего места преступления собиратели железного лома случайно нашли захоронение 23-летней Айви Сюзанны Уильямс. Девушка исчезла еще в мае, но родные почему-то не подавали заявление. Ее опознали по рентгеновским снимкам зубов.

Пустыня в окрестностях Эль-Пасо Фото: B575 / Wikimedia Commons

В сентябре 1987 года, после обнаружения первых останков, следователи пришли к выводу, что имеют дело с серийным маньяком. Более того, подозреваемый тоже быстро нашелся. В начале года в Эль-Пасо после очередной отсидки вернулся Дэвид Леонард Вуд. Он был татуированным байкером, у него был пикап, а главное — он отбывал сроки за изнасилования малолетних.

Вуд отбывал сроки за насилие над малолетними

Вуд родился 20 июня 1957 года в городе Сан-Анджело. Вскоре его семья перебралась в Эль-Пасо, и не просто перебралась, а сразу же переехала в один из самых роскошных районов. Отец Вуда, Лео, получил место в руководстве местной энергетической компании.

Впрочем, благополучие было только внешним. У Бетти Вуд — матери Дэвида — обнаружилось психическое расстройство. Ей назначили некие лекарства, к которым она быстро пристрастилась, а затем стала употреблять еще и наркотики. Лео и Бетти постоянно скандалили и не уделяли внимания четверым отпрыскам.

Дэвид с детства был гиперактивным, несколько раз оставался на второй год в школе и, по собственному признанию, рано начал испытывать влечение к противоположному полу. Он рассказывал, что лишился девственности в 12 лет. Подростком он почти не жил дома, употреблял алкоголь и наркотики. В 17 лет он бросил школу и попытался уйти в армию, но его не взяли. Дальше он, что называется, связался с плохой компанией.

Самый первый раз я попал в тюрьму, когда с друзьями сливал бензин из бака машины. Оказалось, что она принадлежала полицейскому. Мы этого не знали, но я попал в тюрьму, потому что мне уже исполнилось 18. Через два дня там меня пырнули. Он загнал заточку прямо мне в легкое Дэвид Леонард Вуд интервью USA Today

В 1976-м Вуда признали виновным в изнасиловании 12-летней девочки и приговорили к пяти годам тюрьмы. Через два года он вышел по УДО, а еще через два — изнасиловал еще двух девушек в течение восьми месяцев. Одной из них было 13 лет. Впрочем, сам он это отрицает, утверждая, что позволил себе лишь домогательства под воздействием алкоголя и марихуаны. Он до сих пор извиняется за эти проступки. Как бы то ни было, на этот раз ему дали уже 20-летний срок.

Дэвид Леонард Вуд после ареста Фото: Texas Department of Correction and Rehabilitation

В тюрьме Вуд быстро стал образцовым заключенным, прошел несколько курсов терапии для людей со склонностями к сексуальному насилию и 14 января 1987-го вернулся в родной Эль-Пасо. А через месяц исчезла 14-летняя Марджори Нокс, которую так и не нашли.

В деле Вуда неожиданно появилась выжившая жертва

19 сентября 1987 года, когда расследование преступлений Убийцы из пустыни было в самом разгаре, с полицией связалась некая Джудит Келлинг Браун. Она была проституткой и заявила, что между 26 июля и 7 августа познакомилась с молодым человеком, который заманил ее в свой пикап, предложив отвезти домой. Затем он, угрожая оружием, увез ее в пустыню и выкопал неглубокую могилу.

Потом он привязал Браун к машине, изнасиловал и собирался прикончить, но его спугнули некие прохожие. Он отвез женщину в другое место в пустыне, снова изнасиловал, но потом опять появились прохожие. Злодей бросил Браун и уехал. Когда ей предъявили фотографии подозреваемых, включая Вуда, она сразу же указала на него

23 октября Вуда арестовали и обвинили в похищении и изнасиловании Браун. Он все отрицал. Тем не менее на основании показаний потерпевшей Вуда признали виновным и приговорили к 50 годам тюрьмы. Суровый приговор объяснялся тем, что он нарушил условия УДО.

Тем временем продолжался суд по делу Убийцы из пустыни. Сосед Вуда по комнате рассказал, что перед арестом в октябре тот вычистил салон своего пикапа пылесосом. Следователи заявили, что в мешке пылесоса нашли рыжие волокна. Эксперты заявили, что такие же волокна были найдены на месте обнаружения Уитли. Сосед Вуда также сказал, что тот хранил дома рыжее одеяло и лопату, а потом избавился от них.

Против Вуда не было надежных доказательств

Впрочем, сам Вуд утверждает, что это одно из доказательств, подтасованных следствием. Те самые волокна на месте преступления нашел один из кинологов. Причем случилось это, по словам Вуда и его адвокатов, через девять дней после открытия захоронения.

Они оставили место преступления неогороженным на девять дней. Там бродили люди, собиравшие мусор. А потом, через девять дней, они позвонили кинологам и сказали: «Вы должны отправиться на место, где нашли Уитли, и проверить, нет ли там чего». Кинолог привез туда собаку, и она ничего не нашла. А потом он случайно посмотрел под ноги и увидел микроскопические волокна. (...) Собака ничего не нашла, а он увидел микроволокна Дэвид Леонард Вуд интервью USA Today

Другие доказательства касались того, что Вуд принадлежал к байкерской субкультуре, часто посещал бары со стриптизом, выпивал и знакомился с юными девушками. Некоторые свидетели утверждали, что видели его с пропавшими. По одной из версий, он даже знал всех их. Вуд признался, что был на той же автостоянке, где в последний раз видели Васкес-Дисмукс, однако был там с 16-летней подружкой, и она это подтвердила.

Также Вуд признался, что был знаком с Бейкер, однако утверждал, что недолго встречался с ней за пять месяцев до ее исчезновения. Теперь он вовсе отрицает, что знал хоть одну из жертв Убийцы из пустыни.

Более того, появились показания сокамерников Вуда, которые утверждали, что во время процесса он якобы хвалился своими кровавыми «подвигами» — рассказывал, что насиловал и убивал проституток и танцовщиц в пустыне, заманивая их в свой пикап обещанием наркотиков. Вуд утверждает, что никогда ничего такого не говорил, а сокамерников каким-то образом вынудили дать эти показания

К тому же Вуд даже признался, что во время предыдущих отсидок изучал способы совершения идеального преступления и мог спрятать тела так, что их «не нашли бы даже койоты».

Дэвид Леонард Вуд в тюрьме Кадр: Kfoxtv

В итоге Вуда признали виновным в ноябре 1992 года на основании показаний его сокамерников, Браун и экспертизы тех самых сомнительных, по его словам, волокон. Преступник утверждает, что детективы уцепились за него исключительно потому, что он сидел за насилие над малолетними и вышел из тюрьмы всего за месяц до начала нападений Убийцы из пустыни.

Вуд настаивал на своей невиновности с самого начала

Вуд по сей день утверждает, что никогда не сознавался ни в каких преступлениях сокамерникам. Более того, судмедэксперты не нашли его ДНК на местах преступлений и на останках. Особенно странно, что были проверены лишь три вещи жертв, хотя всего различных образцов было взято более 300.

Еще более странно, что во время одного из трех тестов на одежде одной из жертв действительно нашли кровь мужчины. Но она принадлежала не Вуду, а вообще неизвестно кому. Соскобы из-под ногтей жертв дали результаты, которые эксперты назвали неубедительными.

Я сдал достаточно образцов со всех частей своего тела, чтобы заполнить 15 мест преступлений. Поверьте мне, нет ничего, что бы я не сделал, желая показать свое желание сотрудничать со следствием и доказать свою невиновность Дэвид Леонард Вуд интервью USA Today

В 1993 году Вуда приговорили к высшей мере. Исполнить приговор должны были еще 20 августа 2009 года. Однако 19 августа апелляционный суд отменил экзекуцию, так как адвокаты Вуда заявили, что у него наблюдаются проблемы с психикой.

С 2016 года его защита настаивает на проведении широкой экспертизы ДНК как можно большего количества образцов с мест преступлений. Более того, адвокаты требовали рассекретить документы следствия, касающиеся двух приятелей Вуда — Сальвадора Мартинеса и Эдварда Дина Бартона. Оба были подозреваемыми по делу, однако результаты расследования их возможной причастности до сих пор не разглашались. В 2022 году все эти требования были отклонены, а исполнение приговора назначено на 13 марта 2025-го.

Фото: daveynin / Wikimedia Commons

Однако теперь у 67-летнего Вуда, похоже, появилась новая возможность доказать свою невиновность. Или же он действительно является хитроумным Убийцей из пустыни и сможет избежать заслуженного наказания. Например, психиатр Томас Аллен считает, что Вуд является социопатом, а стремление к сотрудничеству с полицией показывает его уверенность в себе и самовлюбленность. Теперь в его деле снова предстоит разбираться юристам, судмедэкспертам и следователям.