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03:31, 24 марта 2025Экономика

Юрист рассказал о выплате от работодателей с 1 марта

Юрист Адамс: Работодатели с 1 марта обязаны оплачивать наставничество
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс заявил, что работодатели с 1 марта обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за наставничество. Его слова приводит РИА Новости.

Адамс отметил, что принятие новых мер объясняется необходимостью закрепить ответственность за передачу профессиональных навыков внутри компании.

«Теперь наставничество приобретает четкое юридическое оформление: оно осуществляется только на основании письменного согласия работника, а условия его выполнения должны быть закреплены в трудовом договоре или дополнительном соглашении», — сообщил эксперт.

Ранее адвокат Ярослав Земсков предупредил о том, что злоумышленники могут выманивать данные СНИЛС под видом работодателя. Таким образом они получат возможность использовать их, чтобы брать кредиты или обманным путем получать социальные выплаты.

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