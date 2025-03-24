Замдиректора Кубанского казачьего хора заподозрили в злоупотреблениях и возбудили дело

Против замглавы Кубанского казачьего хора Захарченко завели дело, прошли обыски

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя гендиректора Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко — младшего. Об этом сообщает РИА Новости.

Его заподозрили в злоупотреблениях. Расследование ведется по статье 285 УК РФ. Правоохранительные органы провели у Захарченко обыски.

Также силовики навестили со следственными действиями заместителя по финансам Владимира Лютого, начальника концертного отдела Евгения Бидюка и главного хормейстера Андрея Кобелькова, уточняет Telegram-канал Mash.

Основанием для расследования стали сведения о проведении сомнительных концертов коллектива в отелях.

20 марта сообщалось, что судебные приставы разыскивают певца Mr. Credo (настоящее имя — Александр Махонин).