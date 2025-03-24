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10:28, 24 марта 2025Силовые структуры

Заседание по ходатайству об УДО актера Михаила Ефремова пройдет в открытом режиме

В Белгородской области суд отказался закрывать заседание по УДО Михаила Ефремова
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Алексеевский суд Белгородской области отказался закрывать заседание, на котором рассматривается вопрос об условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Об этом просил сам актер и его адвокат, потому что во время заседания будет разглашаться личная информация Ефремова. Однако суд решил, что для закрытия заседания оснований нет.

24 марта в 10:00 мск в Алексеевском суде Белгородской области началось рассмотрение ходатайства об УДО Ефремова. Уже появились первые кадры из зала заседания.

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