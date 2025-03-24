Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:50, 24 марта 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал об опасениях в момент перепалки с Трампом

Зеленский: В момент перепалки с Трампом не было ощущения, что мы союзники
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский опасался разрыва связей США в момент публичной перепалки с американским президентом Дональдом Трампом. С таким заявлением он выступил в интервью Time.

«Но в тот момент было ощущение, что мы не союзники, или не занимаем позицию союзника», — признался политик. По его словам, в этом разговоре он «защищал достоинство Украины».

Зеленский прокомментировал публичную перепалку в Белом доме и объяснил свое поведение эмоциональностью украинского народа. По его словам, украинская делегация надеялась увидеть в ходе встречи доказательства приверженности администрации Трампа союзническим отношениям с Киевом.

Ранее Зеленский заявил о влиянии России на команду Трампа. По его мнению, Москве удалось убедить Вашингтон, что Украина не хочет прекращения конфликта и на нее надо оказать давление.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о заходе украинского спецназа в белгородское село

    Российский журналист погиб в зоне спецоперации

    Полчища медуз в Египте ужалили российских туристов

    Ченнинг Татум показал фигуру в весе 107 килограммов

    Власти российского поселка заставили отремонтировать кухню в квартире

    Телеведущий с вызывающей сильные боли загадочной болезнью рассказал о борьбе с ней

    Российский суд арестовал на 14 суток священника за фото с флагом Украины в 2014 году

    Пассажир самолета захотел открыть верхнюю багажную полку и вырвал всю панель

    Банки Казахстана испугались сотрудничества их клиентов с Россией

    Россиян предупредили о трех неожиданных побочных эффектах кофе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше