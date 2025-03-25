Американская разведка сравнила возможности ВСУ и Российской армии

Военная разведка США: Армия России может дольше вести боевые действия, чем ВСУ

Российская армия может дольше вести боевые действия, чем Вооруженные силы Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил директор разведуправления Пентагона Джеффри Круз, его цитирует РИА Новости.

«У России есть возможность поддерживать эту кампанию дольше, чем у Киева», — указал глава военной разведки США.

Круз добавил, что если боевые действия выйдут за пределы текущего года, то «это будет вызов для обеих сторон».

Ранее американская разведка в своем ежегодном отчете по оценке угроз для Конгресса США сообщила, что Россия якобы не сможет одержать «полную победу» в конфликте на Украине, но текущая ситуация на фронте сказывается в пользу Москвы.

