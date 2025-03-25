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17:57, 25 марта 2025Экономика

Банк России повысил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 26 марта составит 84,19, а евро — 92,34 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Банк России повысил на 26 марта курсы доллара, евро и юаня относительно российского рубля. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Согласно этим данным курс доллара повышен до 84,1930 рубля. На 25 марта он составлял 83,8737. Что касается евро, то его цена определена на уровне 92,3409 рубля. Курс этой валюты на 25 марта — 91,5252.

Кроме того, курс юаня повышен до 11,5572 рубля против 11,4610 рубля 25 марта.

Ранее экономист Михаил Зельцер предсказал, что в апреле 2025 года доллар будет стоить больше 85 рублей, а за юань начнут давать около 12. В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов обвинил укрепившийся рубль в том, что физический объем поставок импортных товаров в Россию отстал от плановых значений. Иными словами, рост курса национальной валюты скверно отразился на товарообороте, а значит, и на доходах бюджета.

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