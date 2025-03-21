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07:55, 21 марта 2025Экономика

Курс доллара на апрель 2025 года предсказали

Экономист Зельцер: В апреле курс доллара превысит 85 рублей
Кирилл Луцюк
СюжетКурс доллара:

Фото: Pixabay

В апреле 2025 года за доллар будут давать больше 85 рублей, а курс юаня подойдет к 12 рублям. Об этом заявил экономист, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Его прогноз процитировала «Газета.Ru».

По его словам, 18 марта на валютном рынке произошла кульминация обвала иностранных валют. Зельцер оценил случившееся как панику, так как внебиржевые курсы доллара и евро вернулись к уровням лета 2023 года. В настоящее же время наблюдается технический отскок.

Как полагает эксперт, в ближайшее время волатильность на валютном рынке останется очень высокой. Что касается умеренного восстановления курсов, то оно произойдет не на следующей недели, а вероятнее всего в апреле. Он напомнил, что к концу месяца российские экспортеры в рамках налогового периода будут дополнительно продавать валюту, что и ограничит ослабление рубля.

Что касается геополитического фактора, то его влияние на курс российской валюты экономист назвал отработанным.

«Волна ревальвации рубля, кажется, завершена», — предположил Зельцер.

Ранее экономист Юрий Твердохлеб заявил, что в течение года курс доллара стабилизируются и скорее всего задержится в промежутке от 85 до 95 рублей.

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