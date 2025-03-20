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19:21, 20 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

Предсказано будущее курса доллара после резкого роста

Экономист Твердохлеб предрек стабилизацию курса доллара
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В течение года курс доллара стабилизируются и с высокой долей вероятности будет сохраняться в промежутке от 85 до 95 рублей, считает кандидат экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Юрий Твердохлеб. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Сейчас идет естественный процесс "нащупывания" некого равновесия. Скорее всего, доллар вернется к привычному курсовому соотношению, где-то в пределах 90-95 рублей и будет колебаться в пределе от 85 до 95 рублей. Внутренние цены, как ни крути, привязаны к этому курсовому соотношению, есть некая сложившаяся практика, и вот эти колебания носят конъюнктурный характер и связаны с определенными событиями», — объяснил Твердохлеб.

В течение года курс доллара будет варьироваться в пределах от 85 до 95 рублей, но он может укрепляться до 80 и снижаться до 100

Юрий Твердохлебкандидат экономических наук, профессор, заслуженный экономист России

В первой половине дня четверга, 20 марта, курс доллара к рублю на международном рынке Forex резко вырос. Так, с минимальных 83,5 рубля доллар подорожал до 85,6 рубля. По состоянию на 13:05 по московскому времени он торгуется на уровне 85,35 рубля. Курс юаня на Мосбирже также растет до 11,64 рубля. Курс евро на Forex поднимался до 92,3 рубля.

Российская валюта укреплялась на 10 процентов за последний месяц на фоне возобновления переговоров России и США после прихода на пост главы Белого дома Дональда Трампа. Несмотря на отсутствие конкретных результатов взаимодействия, инвесторы ожидают скорого снятия санкций, что приведет к притоку иностранных инвестиций.

В свою очередь, финансовый аналитик Михаил Беляев не обнаружил в долгосрочной тенденции никаких причин для укрепления рубля относительно доллара.

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