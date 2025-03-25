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20:19, 25 марта 2025Ценности

Блогер описал придающий женщине сексуальность наряд и нарвался на гнев в сети

Мария Винар

Кадр: @nicklausdaniel7 / TikTok

Спортивный блогер Дэниел Никлаус описал наряд, который придает женщине сексуальность, и нарвался на гнев общественности. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в TikTok, насчитывающей 61,6 тысячи подписчиков.

В размещенном видео инфлюэнсер рассказал, что на одном матче заметил женщину. По его словам, она очень хорошо выглядела и была похожа на бывшую жену игрока. Никлаус отметил, что незнакомка носила черные брюки, топ-бюстье и спортивную оверсайз куртку. Кроме того, ее внешний вид дополняли тугой высокий хвост и золотые круглые серьги. «Мне все равно, кто вы. Вы выглядите горячо в таком сочетании одежды», — заявил автор ролика.

Многие пользователи сети не согласились с мнением блогера, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Я никогда не приму советов по поводу моды от мужчины», «Кого вообще волнует, что нравится мужчинам?», «По сути, это то, что мы носили в старшей школе», «Это базовый, коммерчески модный и скучный наряд, о котором все и так знают». «Если я зачешу волосы назад, то я буду похожа на ученика столяра», — высказывались они.

В сентябре прошлого года россияне назвали привлекающие внимание на первом свидании детали во внешности.

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