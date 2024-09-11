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18:20, 11 сентября 2024Ценности

Россияне назвали привлекающие внимание на первом свидании детали во внешности

22 % женщин на первом свидании обращают внимание на мобильный телефон мужчины

Фото: Chen / Unsplash

Россияне назвали привлекающие внимание на первом свидании детали во внешности. Соответствующее исследование дейтинг-сервиса Mamba и бренда Magssory публикует издание «Известия».

74 процента женщин рассказали, что на первой встрече обращают внимание на одежду, обувь и прическу потенциального партнера. При этом 22 процента участниц опроса отметили, что большую роль для близкого знакомства с мужчинами играют марка и стоимость их мобильного телефона. Так, например, 38 процентов россиянок одобряют устройства бренда Apple, а 10 — на системе Android.

В то же время выяснилось, что мужчины на первом свидании обращают внимание на прическу, макияж, маникюр, одежду, обувь и марку телефона избранницы. 24 процентам важно, чтобы она пользовалась устройством Apple и лишь 21 — на системе Android.

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При этом отмечается, что для 56 процентов женщин и 47 процентов мужчин важно наличие новейшей модели телефона, поскольку данный критерий указывает на высокий заработок. 15 процентов россиянок и вовсе считают, что мужчина, который пользуется актуальными моделями гаджетов, следит за модными трендами.

Кроме того, аналитики узнали, что неопрятный внешний вид у мужчины отпугивает 83 процента респонденток. Однако представители сильного пола немного лояльны к данному вопросу. Неряшливая внешность отталкивает лишь 54 процента. Помимо этого, 41 процент женщин и мужчин отметили неправильную осанку и странную мимику. Также в список «красных флагов» попали неудачная прическа и вызывающая одежда.

В августе российские мужчины назвали раздражающую деталь во внешности женщин.

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      Карина Черных
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