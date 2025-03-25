Блогеры начали есть пасту для депиляции

Российские блогеры стали пробовать на вкус пасту для шугаринга и снимать об этом видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».
Зумеры начали массово публиковать ролики, на которых они едят пасту для депиляции-шугаринга. У тягучей пасты, которая по консистенции напоминает очень тягучий мед или карамель, есть много разных вкусов. Среди них — белый шоколад, апельсин, ананас, яблоко, виноград и другие. В состав пасты входит вода, фруктоза, глюкоза, пищевые ароматизатор и краситель.
Блогеры уверяют, что паста напоминает сладкие конфеты-тянучки с химическим привкусом из-за ароматизаторов.
Пасты для депиляции технически съедобны, так как состоят из фруктозы, пищевого ароматизатора, пищевого красителя, воды и глюкозы. Тем не менее в карточках товара на маркетплейсах предупреждают, что употреблять их в пищу не стоит. Пасты изготавливают в соответствии с нормами производства косметических продуктов, а не пищевых, то есть на предприятиях не соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила производства.
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