Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:04, 25 марта 2025Из жизни

Блогеры начали есть пасту для депиляции

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Российские блогеры стали пробовать на вкус пасту для шугаринга и снимать об этом видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Зумеры начали массово публиковать ролики, на которых они едят пасту для депиляции-шугаринга. У тягучей пасты, которая по консистенции напоминает очень тягучий мед или карамель, есть много разных вкусов. Среди них — белый шоколад, апельсин, ананас, яблоко, виноград и другие. В состав пасты входит вода, фруктоза, глюкоза, пищевые ароматизатор и краситель.

Блогеры уверяют, что паста напоминает сладкие конфеты-тянучки с химическим привкусом из-за ароматизаторов.

Материалы по теме:
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь» Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
26 мая 2019
«Вещества для реакций и ощущений» Как пищевые добавки заставляют людей думать, что еда и напитки имеют вкус
«Вещества для реакций и ощущений»Как пищевые добавки заставляют людей думать, что еда и напитки имеют вкус
13 марта 2022

Пас­ты для де­пи­ля­ции тех­ни­че­ски съе­доб­ны, так как со­сто­ят из фрук­то­зы, пи­ще­во­го аро­ма­ти­за­то­ра, пи­ще­во­го кра­си­те­ля, воды и глю­ко­зы. Тем не менее в карточках товара на мар­кет­плей­сах пре­ду­пре­жда­ют, что упо­треб­лять их в пищу не стоит. Пасты изготавливают в со­от­вет­ствии с нор­ма­ми про­из­вод­ства кос­ме­ти­че­ских про­дук­тов, а не пи­ще­вых, то есть на пред­при­я­ти­ях не со­блю­да­ют­ся са­ни­тар­но-эпи­де­мио­ло­ги­че­ские пра­ви­ла про­из­вод­ства.

Ранее сообщалось, что жители Москвы начали массово изучать рецепты и заказывать к Пасхе «дубайские куличи». Автором тренда считают кондитера из Челябинской области Екатерину Абрамову, которая создала и опубликовала видеорецепт кулича, вдохновленный популярным дубайским шоколадом.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал заявил, что в Курской области находят тела наемников без голов и кистей. Он объяснил, зачем с ними это делают

    «Правый сектор» внесли в список террористических и экстремистских организаций

    Проникшего в школу и напавшего на сотрудников россиянина отправили в психбольницу

    Жена российского миллиардера показала селфи без макияжа

    Экипаж российского самолета заметил дрон при заходе на посадку

    Названы лучшие музеи России

    Блогеры начали есть пасту для депиляции

    Советник Трампа по нацбезопасности обсудит с Москвой договоренности по Черному морю

    30-тысячное стадо редчайших животных запечатлели в России

    Раскрыт преемник Windows 11

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше