Блогеры начали есть пасту для депиляции

Российские блогеры стали пробовать на вкус пасту для шугаринга и снимать об этом видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Зумеры начали массово публиковать ролики, на которых они едят пасту для депиляции-шугаринга. У тягучей пасты, которая по консистенции напоминает очень тягучий мед или карамель, есть много разных вкусов. Среди них — белый шоколад, апельсин, ананас, яблоко, виноград и другие. В состав пасты входит вода, фруктоза, глюкоза, пищевые ароматизатор и краситель.

Блогеры уверяют, что паста напоминает сладкие конфеты-тянучки с химическим привкусом из-за ароматизаторов.

Пас­ты для де­пи­ля­ции тех­ни­че­ски съе­доб­ны, так как со­сто­ят из фрук­то­зы, пи­ще­во­го аро­ма­ти­за­то­ра, пи­ще­во­го кра­си­те­ля, воды и глю­ко­зы. Тем не менее в карточках товара на мар­кет­плей­сах пре­ду­пре­жда­ют, что упо­треб­лять их в пищу не стоит. Пасты изготавливают в со­от­вет­ствии с нор­ма­ми про­из­вод­ства кос­ме­ти­че­ских про­дук­тов, а не пи­ще­вых, то есть на пред­при­я­ти­ях не со­блю­да­ют­ся са­ни­тар­но-эпи­де­мио­ло­ги­че­ские пра­ви­ла про­из­вод­ства.

Ранее сообщалось, что жители Москвы начали массово изучать рецепты и заказывать к Пасхе «дубайские куличи». Автором тренда считают кондитера из Челябинской области Екатерину Абрамову, которая создала и опубликовала видеорецепт кулича, вдохновленный популярным дубайским шоколадом.