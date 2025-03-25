Боец раскрыл детали подготовки к операции «Поток»

РИА Новости: Российские бойцы тренировались в макете трубы перед операцией Поток

Российские бойцы перед операцией «Поток» тренировались в специальном макете трубы. Подробности подготовки к операции раскрыл боец отряда «Т» Добровольческого корпуса с позывным Мороз в разговоре с РИА Новости.

«Размером метр сорок труба, сделали макет трубы и примеряли. В экипировке заходили, то есть примерно представляли, как будем чувствовать себя, какие габариты нам нужны, что лишнее убрать», — поведал он.

Благодаря этому удалось минимизировать вес и правильно подобрать экипировку бойцов, отметил Мороз.

Ранее командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным Север рассказал, что российские бойцы в ходе операции «Поток» делали лишь небольшие остановки для отдыха в трубах газопровода. Они сумели пройти полкилометра почти без перерывов.