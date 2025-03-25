Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:30, 25 марта 2025Бывший СССР

Бывшего украинского военного задержали за подготовку нападения на ТЦК

В Кривом Роге задержали экс-бойца «Азова» за подготовку атаки на ТЦК
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Кривом Роге задержали бывшего бойца бригады «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) и бойца смешанных единоборств (ММА) Валентина Пидковича по подозрению в подготовке нападения на территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Пидкович должен был оставить у дверей ТЦК взрывчатку, начиненное поражающими элементами. Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет в подготовке нападения и вербовке бывшего военного Россию.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что жители города Николаев подожгли автомобиль сотрудника ТЦК. «В городе Николаев, во дворе многоэтажки по переулку Первомайскому, 56, ночью сожгли еще одну машину всем ненавистных ТЦК», — сообщил он.

    Обсудить
    Последние новости

    Кремль и Белый дом раскрыли договоренности по Черному морю. Они вступят в силу при одном условии

    Стало известно о попытке ВСУ вывести жителей Суджи в Польшу и Румынию

    Президент Германии выдал Шольцу и его министрам документы об увольнении

    Путин наградил Семенович медалью

    Карпин оценил разгромную победу сборной России над Замбией

    Ушла из жизни озвучивавшая Каркушу в «Спокойной ночи, малыши» актриса

    Стало известно об ожесточенных боях в Белгородской области

    Трамп оценил возможность смягчения антироссийских санкций

    Трамп заявил о подключении других стран к договоренностям по Черному морю

    Израильский тренер Замбии понадеялся на скорое возвращение сборной России на мировую арену

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше