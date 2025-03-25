Бывшего украинского военного задержали за подготовку нападения на ТЦК

В Кривом Роге задержали экс-бойца «Азова» за подготовку атаки на ТЦК

В Кривом Роге задержали бывшего бойца бригады «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) и бойца смешанных единоборств (ММА) Валентина Пидковича по подозрению в подготовке нападения на территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Пидкович должен был оставить у дверей ТЦК взрывчатку, начиненное поражающими элементами. Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет в подготовке нападения и вербовке бывшего военного Россию.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что жители города Николаев подожгли автомобиль сотрудника ТЦК. «В городе Николаев, во дворе многоэтажки по переулку Первомайскому, 56, ночью сожгли еще одну машину всем ненавистных ТЦК», — сообщил он.