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12:45, 25 марта 2025Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фото топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @hoskelsa

Шведская топ-модель Эльза Хоск опубликовала откровенное фото. Соответствующий снимок появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 8,7 миллиона подписчиков.

36-летняя манекенщица разместила кадр, на котором предстала без бюстгальтера, прикрыв обнаженную грудь красной сумкой с короткой ручкой.

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При этом звезда собрала волосы в гладкую прическу и нанесла мейкап в нейтральных оттенках. Свой образ она дополнила крупными серьгами в тон сумке.

Ранее в марте известная топ-модель показала фото в пиджаке без бюстгальтера. Модель Эльза Хоск снялась в брючном костюме с расстегнутым пиджаком.

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