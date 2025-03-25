Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фото топлес

Шведская топ-модель Эльза Хоск опубликовала откровенное фото. Соответствующий снимок появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 8,7 миллиона подписчиков.

36-летняя манекенщица разместила кадр, на котором предстала без бюстгальтера, прикрыв обнаженную грудь красной сумкой с короткой ручкой.

При этом звезда собрала волосы в гладкую прическу и нанесла мейкап в нейтральных оттенках. Свой образ она дополнила крупными серьгами в тон сумке.

Ранее в марте известная топ-модель показала фото в пиджаке без бюстгальтера. Модель Эльза Хоск снялась в брючном костюме с расстегнутым пиджаком.