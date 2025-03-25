Доходы России от продаж одного лакомства выросли

«Агроэкспорт»: Доходы РФ от продаж кондитерских изделий выросли на 8 процентов

По итогам 2024 года суммарные доходы российских экспортеров от продаж шоколадных кондитерских изделий иностранным покупателям увеличились на 8 процентов в сравнении с показателем за 2023-й и достигли отметки почти в 850 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

Достигнутый результат оказался вторым максимальным за всю историю статистических наблюдений, отметили аналитики. Получить больших доходов от продаж кондитерских изделий до этого российским экспортерам удалось только в 2021 году. Тогда их совокупная выручка составила 872 миллиона долларов.

В прошлом году российские шоколадные изделия поставлялись на рынки 90 стран, добавили в «Агроэкспорте». Главными покупателями за отчетный период выступили государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На долю Казахстана и Белоруссии пришлось в общей сложности порядка 40 процентов всего российского экспорта. Поставки в первую страну увеличились на 3,4 процента, а во вторую — на 9,5 процента.

Эксперты прогнозируют почти двукратный рост доходов России от экспорта кондитерских изделий в долгосрочной перспективе. Ожидается, что к 2030 году суммарная выручка от экспорта этой категории продукции превысит отметку в 1,6 миллиарда долларов. Подобной динамике будет способствовать в том числе рост мирового спроса, резюмировали аналитики.

Ранее в Минсельхозе сообщили о заметном росте производства шоколада в России. В январе-октябре 2024 года показатель увеличился на 9,2 процента, до 877 тысяч тонн. В ведомстве объяснили подобную динамику рядом факторов, включая стабильный спрос на внутреннем рынке и сокращение импорта кондитерских изделий. Что касается экспорта, то его объемы выросли до 178 тысяч тонн. Главными покупателями стали Китай, Казахстан, Белоруссия и Узбекистан.