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19:30, 25 марта 2025Интернет и СМИ

Дудь поразился стоимости медицинской страховки в Германии

Блогер Ключник заявил, что платил за медстраховку в Германии 1200 евро в месяц
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: вДудь / YouTube

Известный белорусский блогер Вадим Ключник удивил российского блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказом о стоимости медицинской страховки в Германии. Видео доступно на YouTube.

По словам Ключника, они с женой Алесей во время жизни в Германии платили около 1200 евро (порядка 109 тысяч рублей по текущему курсу) в месяц за медстраховку на семью. «Это очень много», — поразился в ответ Дудь.

Ключник уточнил, что государственная медицинская страховка в Германии стоит около 700-800 евро (64— 73 тысячи рублей) на семью в месяц. Блогер уточнил, что им с супругой была недоступна такая опция, поскольку они работали на фрилансе.

Ранее российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о Германии словами «свистопляска и цыганский утренник». Он также раскритиковал политические решения немецкого канцлера Олафа Шольца и правительства страны.

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