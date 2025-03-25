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17:05, 25 марта 2025Путешествия

Экипаж российского самолета заметил дрон при заходе на посадку

Aviaincident: Экипаж Airbus заметил дрон при заходе на посадку в Шереметьево
Алина Черненко

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Экипаж самолета российской авиакомпании заметил дрон при заходе на посадку в московскому аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 24 марта. Когда Airbus находился на высоте 762 метра, пилоты доложили о наблюдении дрона. При этом разрешение на использование воздушного пространства в том районе не выдавалось. По данным источника, органы противовоздушной обороны (ПВО) отметку не наблюдали.

Ранее неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) появился в воздушном пространстве аэропорта столицы Болгарии Софии. Из-за этого три самолета приземлились с 20-минутной задержкой, еще три лайнера вылетели с опозданием на полчаса.

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