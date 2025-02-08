Шесть рейсов задержали в аэропорту города Европы из-за неизвестного беспилотника

NOVA TV: Шесть рейсов задержали в аэропорту Софии из-за неизвестного БПЛА

Шесть рейсов задержали в аэропорту столицы Болгарии Софии из-за неизвестного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает местное издание NOVA TV.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в пятницу, 7 февраля. Из-за появления дрона в воздушном пространстве авиагавани этого европейского города три самолета приземлились с 20-минутной задержкой. Еще три лайнера вылетели с опозданием на полчаса.

«Пока неясно, кому принадлежит дрон и с какой целью он летал в этом районе», — говорится в источнике.

В конце января пилоты самолета Egypt Air с россиянами на борту увидели дрон в небе. Airbus A330 выполнял рейс из столичного аэропорта Внуково в Хургаду, Египет.

