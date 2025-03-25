Эстонской православной церкви разрешили сменить название

Суд разрешил сменить название Эстонской православной церкви

Тартуский уездный суд разрешил сменить название Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата. Об этом сообщает ERR.

«В течение последнего года нам приходилось сталкиваться с враждебным отношением из-за наших канонических связей с Московским патриархатом, с которым связано прежнее название нашей церкви», — подчеркнул епископ ЭПЦ Даниил.

Как сообщается, суд удовлетворил поданную в конце 2024 года от имени ЭПЦ жалобу на запрет смены названия и утверждения нового устава религиозной организации. В качестве нового названия был выбран вариант «Эстонская христианская православная церковь», однако регистрационный отдел посчитал его вводящим в заблуждение. Суд постановил, что новое название ЭПЦ не вводит в заблуждение относительно цели организации, а также корректно отражает сферу деятельности.

Ранее МВД Эстонии понадеялось на скорый разрыв связей ЭПЦ с Московским патриархатом. Как заявил советник по религиозным вопросам ведомства прибалтийской республики Ринго Рингвеэ, руководство Эстонии не намеревается закрыть приходы ЭПЦ.