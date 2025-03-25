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13:55, 25 марта 2025Бывший СССР

Эстонской православной церкви разрешили сменить название

Суд разрешил сменить название Эстонской православной церкви
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Georg Mittenecker / Wikimedia

Тартуский уездный суд разрешил сменить название Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата. Об этом сообщает ERR.

«В течение последнего года нам приходилось сталкиваться с враждебным отношением из-за наших канонических связей с Московским патриархатом, с которым связано прежнее название нашей церкви», — подчеркнул епископ ЭПЦ Даниил.

Как сообщается, суд удовлетворил поданную в конце 2024 года от имени ЭПЦ жалобу на запрет смены названия и утверждения нового устава религиозной организации. В качестве нового названия был выбран вариант «Эстонская христианская православная церковь», однако регистрационный отдел посчитал его вводящим в заблуждение. Суд постановил, что новое название ЭПЦ не вводит в заблуждение относительно цели организации, а также корректно отражает сферу деятельности.

Ранее МВД Эстонии понадеялось на скорый разрыв связей ЭПЦ с Московским патриархатом. Как заявил советник по религиозным вопросам ведомства прибалтийской республики Ринго Рингвеэ, руководство Эстонии не намеревается закрыть приходы ЭПЦ.

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