Израильский тренер Замбии понадеялся на скорое возвращение сборной России на мировую арену

Тренер Замбии Грант: Надеюсь на скорое возвращение сборной России на турниры

Главный тренер сборной Замбии Авраам Грант подвел итоги товарищеского матча с российской национальной командой. Его слова приводит «Чемпионат».

«Это был хороший урок против очень сильного соперника. Но многие игроки имели проблемы с визой, некоторые из них не прилетели», — заявил израильский специалист.

Тренер также выразил надежду, что сборную России скоро вернут на международные турниры. «Россия этого заслуживает», — добавил он.

Игра России с Замбией прошла 25 марта в Москве. Хозяева одержали разгромную победу со счетом 5:0.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.