Королева красоты спасла покрытую муравьями пожилую жену алкоголика

The Thaiger: Мисс Таиланд спасла пожилую жену алкоголика

Бывшая «Мисс Таиланд» спасла пожилую женщину в штате Прачуапкхирикхан. Об этом сообщает The Thaiger.

46-летняя Панадда Вонгпхуди выиграла конкурс «Мисс Таиланд» в 2000 году. После этого она снималась в кино и работала телеведущей. Затем бывшая королева красоты возглавила Фонд добрых дел, который занимается помощью малоимущим.

21 марта Вонгпхуди с коллегами отреагировали на информацию о жестоком обращении с инвалидом в районе Пранбури. На месте они обнаружили 73-летнюю жену местного алкоголика, находившуюся в бедственном положении. «Ей на грудь положили кусок курицы, она пыталась поесть, а по ней ползали муравьи. Ее муж крепко спал рядом, сжимая в руке бутылку спиртного», — сказано в сообщении.

По данным фонда, мужчина возил жену по общественным местам в инвалидной коляске и просил милостыню. Получив деньги, он бросал ее на улице и напивался. Женщина могла находиться в беспомощном положении так долго, что ее тело покрывали муравьи. После вмешательства Вонгпхуди пострадавшую доставили в больницу Пранбури, а позже собираются отправить на лечение в Бангкок.

Мужа тайки власти пообещали вылечить от алкоголизма и устроить работу. Известно, что у пары есть сын, однако он работает моряком и редко бывает дома.

Ранее сообщалось, что в Австралии суд признал королеву красоты виновной в насилии над мужем, которое продолжалось девять лет. 49-летняя Кэтрин Изобел была признана самой красивой девушкой страны в 1999 году.