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18:57, 25 марта 2025Культура

Лариса Лужина поддержала Ефремова и сравнила его с Высоцким

Лариса Лужина пожелала выходящему по УДО Ефремову забыть все, как страшный сон
Ольга Коровина
Лариса Лужина

Лариса Лужина. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина прокомментировала условно-досрочное освобождение (УДО) заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Ее слова приводит aif.ru.

Лужина заявила, что очень рада новостям о скором освобождении Ефремова. По ее словам, актер заслужил УДО, поскольку через многое прошел. «Я хочу Мише пожелать, чтобы он все это забыл, как страшный сон. Чтобы впереди у него все было светло, радостно и счастливо. Дай Бог ему хорошей будущей жизни и работы хорошей», — добавила артистка.

Актриса отметила, что проблемы с алкоголем испытывал ее коллега по фильму «Вертикаль» Владимир Высоцкий. «У всех есть свои недостатки — у Володи была эта же самая болезнь, алкоголизм. Ничего тут не поделаешь», — отметила она. Лужина назвала Ефремова и Высоцкого талантливыми артистами и заявила, что они не внесли бы значительный вклад в искусство, если бы были падшими людьми.

Ранее директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок отказался сотрудничать с Ефремовым после УДО. Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

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