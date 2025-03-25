Лавров прокомментировал позицию США по ударам Киева

Лавров: Только Вашингтон может добиться прекращения терактов со стороны Киева

Только Вашингтон может добиться от киевских властей прекращения обстрелов гражданских объектов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире «Первого Канала».

«В США понимают, что только Вашингтон может добиться от Киева прекращения терактов, обстрелов гражданских объектов», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что американские коллеги услышали «сигнал по гарантиям» со стороны России.

Ранее Лавров заявил, что возобновление черноморской инициативы возможно только после прямого приказа США президенту Украины Владимиру Зеленскому.