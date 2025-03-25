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14:25, 25 марта 2025Мир

Лавров прокомментировал позицию США по ударам Киева

Лавров: Только Вашингтон может добиться прекращения терактов со стороны Киева
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Только Вашингтон может добиться от киевских властей прекращения обстрелов гражданских объектов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире «Первого Канала».

«В США понимают, что только Вашингтон может добиться от Киева прекращения терактов, обстрелов гражданских объектов», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что американские коллеги услышали «сигнал по гарантиям» со стороны России.

Ранее Лавров заявил, что возобновление черноморской инициативы возможно только после прямого приказа США президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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