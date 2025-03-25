Лавров связал возобновление черноморской инициативы с прямым приказом США Зеленскому

Лавров: возобновить черноморскую инициативу может прямой приказ США Зеленскому

Возобновление черноморской инициативы возможно только после прямого приказа США президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«И гарантии могут быть, учитывая печальный опыт договоренностей просто с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона Зеленскому и его команде делать так и не иначе», — сказал министр, подчеркнув, что российская сторона требует четких гарантий.

Ранее Лавров заявил, что Россия выступает за возобновление черноморской инициативы на «приемлемых условиях».