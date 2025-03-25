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14:17, 25 марта 2025Мир

Лавров рассказал о просьбе России к США на переговорах в Эр-Рияде

Лавров: РФ попросила США обойтись без двусмысленностей в Черноморской инициативе
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Российская сторона в ходе переговоров с американской делегацией в Эр-Рияде попросила США обойтись без двусмысленностей в новой Черноморской инициативе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Первому Каналу».

Министр рассказал, что российская делегация напомнила американским коллегам об условиях предыдущей зерновой сделки, которая действовала в 2022-2023 году. Тогда Москва требовала отмены дискриминационных мер в отношении поставок на мировые рынки российских удобрений и сельхозпродукции, однако генсек ООН не стал требовать отмены санкций, решив «искать в них лазейки», пояснил Лавров.

«Учитывая послужной список и самой Украины и всей черноморской истории, мы хотели бы, чтобы на этот раз никаких двусмысленностей не было», — рассказал дипломат о требовании к США.

Ранее Лавров заявил, что возобновление черноморской инициативы возможно только после прямого приказа США президенту Украины Владимиру Зеленскому. Министр назвал печальным опыт прямых договоренностей с Киевом.

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