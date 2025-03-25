Легенда «Спартака» оценил размер пенсий в России

Евгений Ловчев назвал пенсии в России маленькими

Чемпион СССР в составе московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Ловчев оценил размер пенсий в России. Его слова приводит Sport24.

Он счел их маленькими, при этом добавил, что к своей стандартной пенсии в 30 тысяч рублей получает доплату в размере 48 тысяч за бронзовую медаль Олимпийских игр, завоеванную в 1972 году. «Но у нас же призеров или чемпионов Олимпийских игр не так много. Мне было бы трудновато прожить только на пенсию в 30 тысяч», — заявил Ловчев.

При этом бывший футболист отметил, что не понимает причины, по которой пенсии в стране маленькие. «Это же не так, что пришел дяденька к Владимиру Владимировичу и сказал: "А давайте пенсии 50 тысяч сделаем". Все это как-то связано с тем, как страна зарабатывает, но я в этом деле не разбираюсь», — заявил Ловчев.

Ранее бывший футбольный арбитр Игорь Захаров пожаловался на пенсию в 29 тысяч рублей. «Думаете, мне легко? Еле двигаюсь!» — заявил он.