Новую схему с «маньяками» придумали мошенники для обмана россиян

Mash: Телефонные мошенники запугивают россиян маньяками и забирают их деньги

Телефонные мошенники придумали новую схему по обману россиян, которая заключается в запугивании жертв маньяками. Об этом сообщает Mash.

Так, 82-летней жительнице Москвы позвонил мужчина, который представился участковым, и рассказал о маньяке, якобы орудующем в ее районе. По словам звонившего, этот маньяк ударяет пенсионерок ножом в спину. В результате якобы участковый оставил свой номер и попросил набрать в случае опасности.

На следующий день пожилой даме позвонили с неизвестного номера, стали угрожать и требовать 500 тысяч рублей. Пенсионерка сразу же набрала «участковому», который предложил поучаствовать в поимке преступника и убедил для этого передать 234 тысячи рублей курьеру. Женщина так и сделала, а через несколько дней поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в России распространяется новая мошенническая схема с сим-картами умерших.