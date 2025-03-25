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15:13, 25 марта 2025Мир

На Западе Зеленского назвали сумасшедшим

Малинен назвал Зеленского сумасшедшим из-за попыток ВСУ прорваться в Россию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Heikki Saukkomaa / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский сумасшедший, потому что приказал Вооруженным силам Украины (ВСУ) попытаться прорваться в Белгородскую область. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

«Зеленский сумасшедший. Просто представьте, вы видите полную катастрофу ВСУ в Курской области, а украинцы снова решают "попытать счастья" в Белгороде», — написал эксперт.

По мнению Малинена, если для киевских властей «50-70 тысяч среди военнослужащих и сотни утраченных единиц бронетехники не стали уроком, то уже ничто не способно их научить».

23 марта стало известно, что Российская армия помешала ВСУ занять село Демидовка в Белгородской области. Дополнительно сообщается, что украинских военных отбросили в Сумскую область.

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