Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:41, 25 марта 2025Силовые структуры

Наемника из Грузии осудят в России за боевые действия на стороне Украины

В ДНР осудят гражданина Грузии Бегларашвили за наемничество
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) суд рассмотрит дело в отношении 36-летнего наемника из Грузии Гелы Бегларашвили. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Ему заочно предъявлено обвинение по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

По данным следствия, в период с 2022 года по ноябрь 2024 года Бегларашвили прибыл на территорию Украины, где добровольно вступил в ряды «Грузинского национального легиона» (признан в России террористическим и запрещен). Его обеспечили личным оружием, боеприпасами, специальным снаряжением и обмундированием. После этого он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил России. За это он получил вознаграждение в размере более 2,6 миллиона рублей.

Бегларашвили объявлен в международный розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в ДНР вербовщику Грузинского национального легиона дали срок за отправку наемников на СВО.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал заявил, что в Курской области находят тела наемников без голов и кистей. Он объяснил, зачем с ними это делают

    19-летняя невеста Лепса ответила на вопрос о ревности в отношениях с артистом

    Названа опасность манной каши

    Дело о взятке экс-замглавы Генштаба рассмотрят в закрытом режиме

    Причастного к удару по Скадовску в 2023 году заочно приговорили в России к пожизненному

    OLED-мониторы подешевеют

    Бурунов признался в нежных отношениях с алкоголем

    Российским подросткам разрешат работать летом по выходным

    Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

    В России ответили на продолжающиеся атаки ВСУ на фоне переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше