Наемника из Грузии осудят в России за боевые действия на стороне Украины

В ДНР осудят гражданина Грузии Бегларашвили за наемничество

В Донецкой народной республике (ДНР) суд рассмотрит дело в отношении 36-летнего наемника из Грузии Гелы Бегларашвили. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Ему заочно предъявлено обвинение по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

По данным следствия, в период с 2022 года по ноябрь 2024 года Бегларашвили прибыл на территорию Украины, где добровольно вступил в ряды «Грузинского национального легиона» (признан в России террористическим и запрещен). Его обеспечили личным оружием, боеприпасами, специальным снаряжением и обмундированием. После этого он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил России. За это он получил вознаграждение в размере более 2,6 миллиона рублей.

Бегларашвили объявлен в международный розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в ДНР вербовщику Грузинского национального легиона дали срок за отправку наемников на СВО.