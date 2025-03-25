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01:07, 25 марта 2025Экономика

Названы недружественные страны с оставшимся бизнесом в России

Kept: Реже всех с марта 2022 года из России уходили компании из Италии и Бельгии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

С марта 2022 года реже всех из недружественных стран из России уходили итальянские, бельгийские и швейцарские компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой компании Kept.

В общей сложности по состоянию на конец 2024 года с начала специальной военной операции (СВО) на Украине российский рынок покинули 62 процента компаний. При этом реже всего его покидали итальянцы.

Как объяснил партнер юридической фирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Илья Горшков, вышеуказанные страны представлены в основном легкой промышленности, ретейле, текстильном производстве и фарме. «Это несанкционные категории продукции, которые разрешено экспортировать в Россию», — отметил собеседник издания. Кроме того, добавил юрист, репутационная составляющая может заботить бизнес Италии, Бельгии и Швейцарии существенно меньше, чем в Германии или Франции.

Ранее сообщалось, что аналитики ожидают массового возвращения в Россию иностранных компаний в 2025 году. В частности, по прогнозам экспертов, на отечественный рынок могут вернуться до 350 брендов, ушедших из страны в 2022 году после начала СВО.

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