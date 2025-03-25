Названо время публикации заявления России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде

Россия и США опубликуют совместное заявление об итогах переговоров в Эр-Рияде в 11:00 по московскому времени. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.
«Заявление должно быть опубликовано в 4:00 утра по времени Вашингтона и в 11:00 по московскому времени», — сообщает телеканал.
Уточняется, что о дате публикации также была проинформирована и украинская сторона. Кроме того, по данным источников телеканала, представители США довольны переговорами и ожидают позитивное заявление по итогам состоявшейся встречи.
Технические переговоры России и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине состоялись в Эр-Рияде 24 марта. В общей сложности они продлились 12 часов.